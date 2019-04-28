خبير بالاستيطان يكشف عدد المستوطنين المتواجدين بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الخرائط في جمعية بيت الشرق، خليل التفكجي: إن ما يحدث في الضفة الغربية من توسيع للمستوطنات وربطها ببعضها، يعود لبرنامج وضعه الاحتلال منذ عام 1979 يقضي بعدم إقامة دولة فلسطينية، وزيادة عدد المستوطنين في الضفةليصل إلى مليون مستوطن، مشيراً إلى أن عددهم حاليا وصل إلى 470 ألف مستوطن.وأوضح التفكجي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن مخطط الاحتلال يشمل خمس كتل استيطانية ضخمة جداً تبدأ من منطقة (كفر قاسم) في رأس العين حتى غور الأردن، مبيناً أن ما تم الإعلان عنه قبل أيام بإقامة حديقة رياضية على 500 دونم فيقرية مجدل بني فاضل بنابلس، هي جزء من هذا المخطط.ولفت التفكجي إلى أن مخططات الاحتلال تندرج في إطار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بشرعنة الاستيطان والبؤر الاستيطانية، وتحويل الدولة الفلسطينية إلى تجمعات ترتبط مع بعضها بالمواصلات والأنفاق .