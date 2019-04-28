"الزراعة": سيكون هناك زيادة بالعرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي برمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل مساعد القطاع الاقتصادي، في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن وزارته جهزت خطة ستبدأ قبل شهر رمضان حيث سيكون هناك زيادة في العرض تصل إلى 30% عن الاستهلاك الطبيعي .وشدّد أبو لبن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أن اللجوء إلى التغول في الأسعار لن يكون موجوداً وفق معادلة العرض والطلب الموجودة وفق خطة وزارة الزراعة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع القطاع الخاص ليأخذ دوره في هذا الشهرإلى جانب جهات الاختصاص في الحكومة.وطمأن أبو لبن المواطنين بأنه لن يتم السماح بوجود نقص في العرض وسيتم التركيز على أهمية وفرة وسلامة المنتج بحيث لن يكون هناك تداول لأي منتجات أقل جودة.وأشار وكيل مساعد القطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة، إلى أن الاستغلال في الأسعار عادة ما يكون إما بسبب نقص العرض في السوق أو توازن ضئيل ما بين العرض والطلب، مبيناً أنه لن يكون هناك استغلال عند زيادة العرض من الناحية النظرية .