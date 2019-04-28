شؤون فلسطينية

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019

231.8 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول لعام 2019
البنك العربي
رام الله - دنيا الوطن
واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق النتائج الايجابية خلال الربع الاول من العام 2019 حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 231.8 مليون دولار امريكي للفترة المنتهية في 31 اذار 2019 مقارنة ب220.3   مليون دولار امريكي في الفترة المقابلة للعام 2018 و بنسبة نمو بلغت 5.2%. في حين نمت الارباح قبل الضرائب بنسبة 9.1% لتصل الى 312.8 مليون دولار امريكي.

هذا وقد بلغت التسهيلات الائتمانية 25.8 مليار دولار أمريكي كما في 31 اذار 2019 مقارنة مع 25.5 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ودائع العملاء 33.7 مليار دولار امريكي كما في 31 اذار 2019 مقارنة مع 33.4 مليار دولار امريكي بنهاية 31 آذار 2018.

وأشار السيد صبيح المصري –  رئيس مجلس إدارة البنك العربي – إن النتائج الايجابية التي حققها البنك للربع الأول  تؤكد على متانة البنك وسيره قدما نحو تحقيق ايرادات مستدامة وعالية الجودة من أعماله المصرفية مرتكزا على انتشاره الجغرافي وتنوع موجوداته، كما اشار الى انه وعلى الرغم من بيئة الاعمال التي تتسم بالكثير من التحديات فان رؤية البنك الايجابية مكنته من مواصلة النمو وتعزيز السيولة وقاعدته الرأسمالية.

ومن جهته، بين السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي– أن البنك من خلال كفاءة توظيفاته ونتيجة للنشاطات التشغيلية الاساسية حقق نموا في صافي الايرادات التشغيلية لتصل الى 344.7 مليون دولار أمريكي مقابل 334.6 لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية حيث بلغت نسبة النمو في صافي الفوائد 6.7%، مع المحافظة على استقرار الكلف التشغيلية حيث بلغت نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) 38.3%.

كما وأكد أن البنك حافظ على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله حيث بلغت تغطية الديون غير العاملة أكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بالاضافة الى احتفاظ البنك بمركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 8.5 مليار دولار امريكي في نهاية الربع الاول من العام 2019 وكذلك احتفاظه بنسبة كفاية رأس المال بلغت  15.5%.

وفي الختام  أكد السيد صبيح المصري على ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة.

وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019، وذلك للعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك.

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