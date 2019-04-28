الكسواني: ما يحدث بالأقصى يومياً لا يعطي حقاً للاحتلال بفرض واقع جديد

رام الله - دنيا الوطنحمّل مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ، عمر الكسواني الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات استفزازات الاحتلال ومستوطنيه من خلال تنفيذ اقتحامات للمسجد وأداء طقوس تلمودية فيه في استغلال واضح لما يسمى الأعياد اليهودية لتنفيذ هذه الاعتداءات.وقال الكسواني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه ينظر بعين الخطورة لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة للمسجد الاقصى من أجل فرض واقع جديد من خلال جعل هذه الاقتحامات منظر يومي داخل المسجد الذي من شأنه أن يشعل فتيل حرب دينية.وأضاف الكسواني: أن ما يحدث للمسجد المبارك من اقتحامات يومية من قبل المستوطنين وبقوة السلاح، لا يعطي أي حق للاحتلال بفرض واقع جديد على المسجد المبارك.