شعث: الاتحاد الأوروبي سيصبح له وزن معادل للولايات المتحدة في السنوات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، د. نبيل شعث: إن الهدف من المؤتمرالأوروبي الخامس لنصرة الأسرى الذي عقد أمس في بروكسل هو دعم قضيتهم وخلق ضغط دولي حقيقي على إسرائيل للإفراج عنهم ووقف المعاملة الإجرامية بحقهم وتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتهم.وأشار شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إلى أن مؤتمر بروكسل وما سيأتي بعده من مؤتمرات هي موجهة للأسرى ودعم قضيتهم مشيرا إلى أنه تم استخدام مسألة احتجاز إسرائيل لأموال شعبنا لأنها تدفع للأسرى والشهداء .وبشأن الموقف الأوروبي الداعم لشعبنا والرافض لإجراءات الاحتلال، أوضح شعث أن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة سيصبح له وزن معادل للولايات المتحدة الأمريكية مبيناً أن فلسطين تتحرك باتجاه عالم متعدد الأقطاب وتربطها مواقف عديدة داعمة من أوروبا في مواجهة إجراءات الاحتلال .