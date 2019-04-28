فضيحة في أكبر سجون بريطانيا.. علاقة مشبوهة بين سجين وحارسته







رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة البريطانية القبض على إميلي واتسون، البالغة من العمر 26 عاماً، والتي تعمل حارسة سجن في بيروين في ريكسهام، بعد ممارسة الرذيلة مع مسجون بتهمة القتل.وتقول صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن "واتسون" التي تعمل في أكبر سجن في بريطانيا، ذهبت إلى زنزانة القاتل في 3 مناسبات ومارست الرذيلة مرتين بعد عدة اتصالات هاتفية بينهما.وكشفت التحقيقات، أنه كان قد تبادل مع الحارسة الرسائل والمحادثات عن طريق الفيديو بتطبيق "FaceTime"، حسبما سمعت المحكمة، وقد قام بتسجيل رقمها باسم آخر على هاتفه في السكن، وأظهر سجل المكالمات أن هناك 96 مكالمة بين الاثنين في شهر واحد.وشهدت المحاكمة بكاء "واتسون"، من هيدرسفيلد غرب مدينة يورك، بعد أن أعلن القاضي الحكم عليها بالسجن لمدة 12 شهرًا عقب اعترافها بسوء السلوك واستغلال المنصب والانخراط في علاقة مشبوهة مع سجين، وعلق القاضي على الحكم بأن هذا "تقصير شديد في أداء الواجب" وأضاف: "إذا كان ضباط السجن فاسدين فإن النظام كله ينهار".