عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن المستوطنين تجولوا في مرافق المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.