عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن المستوطنين تجولوا في مرافق المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن المستوطنين تجولوا في مرافق المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.
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