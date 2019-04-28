شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن المستوطنين تجولوا في مرافق المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

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