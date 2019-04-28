ضمن صفقة إعادة رفات باوميل.. إسرائيل تطلق سراح أسيرين سوريين





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه "تم نقل الأسيرين السوريين إلى الصليب الأحمر عبر معبر القنيطرة في الجولان ضمن صفقة باوميل".

وكان الإعلام الإسرائيلي، كشف أمس السبت، أسماء الأسيرين السوريين اللذين تقرر الإفراج عنهما قريبا، وهما خميس أحمد (35 عاما) من مخيم اليرموك، والثاني زيدان طويل (57 عاماً) من الخضر، وذلك في أعقاب عودة رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل من سوريا.



وقال مصدر إسرائيلي رسمي لم يكشف عن اسمه، أن تل أبيب قررت "كبادرة حُسن نية"، إطلاق سراح الأسيرين السوريين، في أعقاب عودة رفات باوميل.

وكان الإعلام الإسرائيلي، كشف أمس السبت، أسماء الأسيرين السوريين اللذين تقرر الإفراج عنهما قريبا، وهما خميس أحمد (35 عاما) من مخيم اليرموك، والثاني زيدان طويل (57 عاماً) من الخضر، وذلك في أعقاب عودة رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل من سوريا.وقال مصدر إسرائيلي رسمي لم يكشف عن اسمه، أن تل أبيب قررت "كبادرة حُسن نية"، إطلاق سراح الأسيرين السوريين، في أعقاب عودة رفات باوميل.

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد: إنه تم إطلاق سراح أسيرين سوريين محتجزين في السجون الإسرائيلية، خلال الساعة الأخيرة.وذكرت قناة (ريشت كان): أن الإفراج عن الأسيرين يأتي كجزء من صفقة إعادة جثة زكريا باوميل، حيث تم نقلهم إلى سوريا عبر معبر (القنيطرة).