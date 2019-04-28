الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان





وقال الكرد وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن توزيع الطرود الغذائية والقسائم تأتي لمساعدة هذه الأسر على تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.





وتابع: ستكون القيمة المالية لكل طرد غذائي أو قسيمة شرائية تتراوح من (30-35) دولارًا.





وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستصرف ما تسمى "شيكات الشؤون" والتي تستهدف الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وغزة، في السادس عشر من آيار/مايو المقبل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، أحمد الكرد، عن توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية على العائلات الأشد فقرًا، أول أيام شهر رمضان المبارك.