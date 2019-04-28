شؤون فلسطينية

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان
قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، أحمد الكرد، عن توزيع طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية على العائلات الأشد فقرًا، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الكرد وفق ما ذكرت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن توزيع الطرود الغذائية والقسائم تأتي لمساعدة هذه الأسر على تأمين جزء من احتياجاتها من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وتابع: ستكون القيمة المالية لكل طرد غذائي أو قسيمة شرائية تتراوح من (30-35) دولارًا.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستصرف ما تسمى "شيكات الشؤون" والتي تستهدف الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وغزة، في السادس عشر من آيار/مايو المقبل.

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