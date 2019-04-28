الاحتلال يزعم اعتقال "خلية" لحماس حاولت تنفيذ هجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت وسائل إعلامة إسرائيلية اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (شاباك)، كشف عن اعتقال خلية لحركة حماس خططت لهجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية.
وقال أوفر جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن جهاز (شاباك) اعتقل الشاب يحيى أبو دية (23 عاماً) من من قرية "الزعيم".
ترجمة: مؤمن مقداد
زعمت وسائل إعلامة إسرائيلية اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (شاباك)، كشف عن اعتقال خلية لحركة حماس خططت لهجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية.
وقال أوفر جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن جهاز (شاباك) اعتقل الشاب يحيى أبو دية (23 عاماً) من من قرية "الزعيم".
وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو دية جُند من قبل حماس في قطاع غزة لتنفيذ عملية تفجيرية انتحارية قرب (معالي أدوميم) قبل الانتخابات الإسرائيلية وذلك من خلال سيارة مفخخة، وتم إحباط هذا المخطط، وفق زعمه.
كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم اعتقال أبو دية من قبل (شاباك) بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في، 31 آذار/مارس 2019 .
ومن خلال التحقيق اتضح أنه كان على اتصال مع كبار نشطاء حماس في قطاع غزة من خلال الانترنت وتم تجنيده للقيام بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ تفجير "استشهادي" بواسطة سيارة مفخخة، وطلب منه مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة (معاليه أدوميم) حيث يوجد تركيز كبير لحافلات المستوطنين والجنود، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.
التعليقات