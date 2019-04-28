الاحتلال يزعم اعتقال "خلية" لحماس حاولت تنفيذ هجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية





كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم اعتقال أبو دية من قبل (شاباك) بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في، 31 آذار/مارس 2019 .





ومن خلال التحقيق اتضح أنه كان على اتصال مع كبار نشطاء حماس في قطاع غزة من خلال الانترنت وتم تجنيده للقيام بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ تفجير "استشهادي" بواسطة سيارة مفخخة، وطلب منه مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة (معاليه أدوميم) حيث يوجد تركيز كبير لحافلات المستوطنين والجنود، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.



وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو دية جُند من قبل حماس في قطاع غزة لتنفيذ عملية تفجيرية انتحارية قرب (معالي أدوميم) قبل الانتخابات الإسرائيلية وذلك من خلال سيارة مفخخة، وتم إحباط هذا المخطط، وفق زعمه.