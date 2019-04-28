شؤون فلسطينية

الاحتلال يزعم اعتقال "خلية" لحماس حاولت تنفيذ هجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية

الاحتلال يزعم اعتقال "خلية" لحماس حاولت تنفيذ هجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية
يحيى أبو دية الذي تتهمه إسرائيل بأنه حاول تنفيذ تفجير قبل الانتخابات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد

زعمت وسائل إعلامة إسرائيلية اليوم الأحد، أن جهاز الأمن العام  (شاباك)، كشف عن اعتقال خلية لحركة حماس خططت لهجوم خلال الانتخابات الإسرائيلية.

وقال أوفر جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن جهاز (شاباك) اعتقل الشاب يحيى أبو دية (23 عاماً) من من قرية "الزعيم".

وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أبو دية جُند من قبل حماس في قطاع غزة لتنفيذ عملية تفجيرية انتحارية قرب (معالي أدوميم) قبل الانتخابات الإسرائيلية وذلك من خلال سيارة مفخخة، وتم إحباط هذا المخطط، وفق زعمه.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه تم اعتقال أبو دية من قبل (شاباك) بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي في، 31 آذار/مارس 2019 .

ومن خلال التحقيق اتضح أنه كان على اتصال مع كبار نشطاء حماس في قطاع غزة من خلال الانترنت وتم تجنيده للقيام بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ تفجير "استشهادي" بواسطة سيارة مفخخة، وطلب منه مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة (معاليه أدوميم) حيث يوجد تركيز كبير لحافلات المستوطنين والجنود، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية تؤسس لجبهة وطنية وليس خطاباً عاطفياً

الرجوب: المطلوب من حماس خطوات عملية تؤسس لجبهة وطنية وليس خطاباً عاطفياً

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان

التعرف على المنفذ..الشرطة بغزة تكشف مزيداً من تفاصيل مقتل الطفل شقفة برفح

التعرف على المنفذ..الشرطة بغزة تكشف مزيداً من تفاصيل مقتل الطفل شقفة برفح

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيداً

شاهد.. الزهار: نطالب بمطار وميناء لمدينة غزة وليس لدولة..وتعالوا نجري انتخابات

شاهد.. الزهار: نطالب بمطار وميناء لمدينة غزة وليس لدولة..وتعالوا نجري انتخابات

قيادي فلسطيني لـ&#34;حماس&#34;: التمثيل الفلسطيني واضح ولا يمكن لأحد تجاوز منظمة التحرير

قيادي فلسطيني لـ"حماس": التمثيل الفلسطيني واضح ولا يمكن لأحد تجاوز منظمة التحرير

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 14 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 14 مواطناً

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان

الكرد يعلن عن توزيع قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات للفقراء في رمضان

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 219 شهيداً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 14 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة تطال 14 مواطناً

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق

اشتية: مسيحيو فلسطين مكون رئيسي للشعب الفلسطيني

اشتية: مسيحيو فلسطين مكون رئيسي للشعب الفلسطيني

العسيلي: رسم السياسات ووضع تدخلات تنمية اقتصادنا تأتي من ميدان اللقاءات

العسيلي: رسم السياسات ووضع تدخلات تنمية اقتصادنا تأتي من ميدان اللقاءات

منوعات

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

شريف مدكور بأوّل ظهور تلفزيوني بعد إصابته بالسرطان: هكذا سأوقفه

&#34;أكو عرب بالطيارة الأصلية&#34;.. أغنية عن حظر لعبة &#34;بابجي&#34; بالعراق

"أكو عرب بالطيارة الأصلية".. أغنية عن حظر لعبة "بابجي" بالعراق

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

رقصة دنيا بطمة الهستيرية في حفل خاص تثير ضجة

مظاهرة في إيران بسبب مغني الراب الإيراني &#34;الهارب&#34; أمير تتلو

مظاهرة في إيران بسبب مغني الراب الإيراني "الهارب" أمير تتلو

فريق &#34;مياس&#34; يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

فريق "مياس" يحصد لقب Arabs Got Talent في موسمه السادس

&#34;العاصوف 2&#34;.. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

"العاصوف 2".. أول دراما تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاماً

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

فقدت سمعها بسبب عمر الشريف.. مشهد سينمائي كاد يودي بحياة سناء جميل

فقدت سمعها بسبب عمر الشريف.. مشهد سينمائي كاد يودي بحياة سناء جميل

عربي

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق