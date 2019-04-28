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أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد

أفيخاي أدرعي يتباهى بالملوخية المصرية.. والشركة المُصنعة ترد
الصورة التي نشرها أفيخاي أدرعي
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب ورجل الأعمال المصري فرج عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة "فرج الله" للمواد الغذائية، إن منتجات شركاته تُصدر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات العالمية، نافياً بذلك ما تردد عن تصديرها إلى إسرائيل.

يأتي ذلك ردًا على تدوينة نشرها المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية، أفيخاى أدرعي، عبر حسابه على "فيس بوك"، متضمنة صورة للملوخية المصرية المجففة، وكانت من إنتاج شركة "فرج الله".


وأضاف فرج عامر-في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك- إن الشركة لا تصدر المنتج إلى إسرائيل، لأن التصدير إلى إسرائيل يستلزم أن يكون هناك "كوشر أي مصنع" "تيكت" طبقا للديانة اليهودية ويكون الكيس مكتوب عليه باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي.

وواصل: "هناك شركات في مصر متخصصة لتصدير الخضار إلى إسرائيل ليس فرج الله منها".


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