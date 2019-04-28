دولي

بعد عودة رفات باوميل.. عائلة الضابط هدار غولدين تشن هجوماً على نتنياهو

بعد عودة رفات باوميل.. عائلة الضابط هدار غولدين تشن هجوماً على نتنياهو
زخاريا بوميل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم سيمحا غولدين والد الضابط الإسرائيلي، هدار غولدين المأسور لدى حركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية عن غولدين، إن "الحكومة تخلت عن هدار خلال الحرب، ما حدث مع عائلة باوميل هو نفسه ما سيحدث لجميع آباء الجنود الذين يخوضون المعارك".

وأضافت: "الآباء سينتظرون 37 سنة، ينتظرو 40 سنة، هذا ما لا يعد به الجيش الإسرائيلي الجنود".

وكشف الاعلام الإسرائيلي، السبت، أسماء السجينين السوريين اللذين تقرر الإفراج عنهما قريبا، وهما خميس أحمد (35 عاما) من مخيم اليرموك، والثاني زيدان طويل (57 عاماً) من الخضر، في أعقاب عودة رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل من سوريا.

وقال مصدر إسرائيلي رسمي لم يكشف عن اسمه، أن تل أبيب قررت "كبادرة حُسن نية"، إطلاق سراح الأسيرين السوريين، في أعقاب عودة رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل من سوريا.

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