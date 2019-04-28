استمرار المفاوضات الهادفة إلى تشكيل الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل





وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن ممثلين عن حزبي (الليكود) و(شاس) سيلتقيان عصر اليوم، وفي ساعات المساء سيعقد لقاء بين ممثلي (الليكود) و(يهودات هتوراة) .





وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، قد منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 28 يوماً، للإكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبإمكانه أن يمهله مدة أخرى تستغرق 14 يوماً.

رام الله - دنيا الوطنتستمر اليوم الأحد المفاوضات الهادفة إلى تشكيل الائتلاف الحكومي القادم في إسرائيل.