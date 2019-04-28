شاهد الكاريكاتير "المسيء" الذي اضطر "نيويورك تايمز" للاعتذار









رام الله - دنيا الوطناعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن نشرها لرسم كاريكاتوري، أول أمس الخميس، يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.ويظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الرسم الذي نشرته الصحيفة في طبعتها الدولية، بأنه كلب ألماني، يرتدي طوق عليه نجمة داود، بينما يقوده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو يرتدي نظارة سوداء، في إشارة إلى أنه يعتمد على توجيهه له لكونه ضرير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقالت "التايمز" عبر تغريدة لها على حسابها على "تويتر"، أمس السبت، أن الرسم الكاريكاتوري "تضمن معاداة للسامية".وأضافت إن الصورة "مسيئة، وكان من الخطأ نشرها".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الرسم الكاريكاتوري، مقدم من خدمة "ذا نيويورك تايمز الإخبارية"، والتي حذفته بدورها.