شاهد: سقوط رافعة فوق المارة في نيويورك ووقوع قتلى











رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بسقوط رافعة فوق المارة بشارع سياتل بولاية نيويورك الأمريكية، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وتحطم عدة سيارات.وقالت الصحيفة إن رحال الإطفاء والشرطة سارعوا بالذهاب إلى موقع سقوط الرافعة، التي سقطت من أعلى بناية كان العمل جاريا بها ضمن أحد المشاريع.وأكد شاهد عيان إن المشهد كان مرعبا، حيث سقطت الرافعة بينما كان الشارع مزدحما.