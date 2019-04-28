وزير خارجية إيران يعتزم زيارة كوريا الشمالية

رام الله - دنيا الوطننقلت رويترز عن التلفزيون الإيراني اليوم، الأحد، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة كوريا الشمالية.ولم يحدد التلفزيون موعدا للزيارة لكنه نقل عن ظريف قوله "سيتم تحديد تاريخ الزيارة وإعلانه قريبا"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.