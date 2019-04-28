أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

رام الله - دنيا الوطنقرَّر أساتذة التعاقد في المغرب أن يتوقفوا عن الإضراب الذي خاضوه لأسابيع طويلة والعودة للفصول ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك "تغليبًا لمصلحة التلاميذ " حسب سعيد شوقي أحد أعضاء "تنسيقية الأساتذة الذين فرِض عليهم التعاقد".وجاء القرار بعد اجتماع مضطرب للتنسيقية، بدأ يوم الجمعة، واستكملت أشغاله السبت، وتم اتخاذ القرار بتصويت 62 تمثيلية جهوية، مقابل معارضة 11 صوتًا .وذكر شوقي لموقع "هسبريس المغربي": "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن هذا القرار كان الأمثل تجنبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق، وللعقوبات التي كانت تنتظر المضربين".وقام عدد من النواب وفعاليات المجتمع المدني بالتوسط لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين.كما أن الوزارة المعنية بدأت تبحث عن حلول بديلة لتعويض الأساتذة المضربين، وقامت باستدعاء المدرسين المتقاعدين، والعاطلين الحاصلين على الإجازة وموظفي وزارة التعليم، لتدريس التلاميذ بمقابل مادي.الأمر الذي دفع إلى تأسيس "تنسيقية أساتذة سد الخصاص وإنقاذ الموسم الدراسي"، والتي قسمت المتصفحين على مواقع التواصل الى مؤيد ومعارض.