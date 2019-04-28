عربي

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرَّر أساتذة التعاقد في المغرب أن يتوقفوا عن الإضراب الذي خاضوه لأسابيع طويلة والعودة للفصول ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وذلك "تغليبًا لمصلحة التلاميذ " حسب سعيد شوقي أحد أعضاء "تنسيقية الأساتذة الذين فرِض عليهم التعاقد".

وجاء القرار بعد اجتماع مضطرب للتنسيقية، بدأ يوم الجمعة، واستكملت أشغاله السبت، وتم اتخاذ القرار بتصويت 62 تمثيلية جهوية، مقابل معارضة 11 صوتًا .

وذكر شوقي لموقع "هسبريس المغربي": "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن هذا القرار كان الأمثل تجنبًا لسنة بيضاء تلوح في الأفق، وللعقوبات التي كانت تنتظر المضربين".

وقام عدد من النواب وفعاليات المجتمع المدني بالتوسط لحل أزمة الأساتذة المتعاقدين.

كما أن الوزارة المعنية بدأت تبحث عن حلول بديلة لتعويض الأساتذة المضربين، وقامت باستدعاء المدرسين المتقاعدين، والعاطلين الحاصلين على الإجازة وموظفي وزارة التعليم، لتدريس التلاميذ بمقابل مادي.

الأمر الذي دفع إلى تأسيس "تنسيقية أساتذة سد الخصاص وإنقاذ الموسم الدراسي"، والتي قسمت المتصفحين على مواقع التواصل الى مؤيد ومعارض.

أخبار ذات صلة

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

زعيم الاحتجاجات بالجزائر يدعو لتمديد الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر

زعيم الاحتجاجات بالجزائر يدعو لتمديد الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر

الحكومة الأردنية تكشف &#34;لاءات الملك الثلاثة&#34; بشأن صفقة القرن

الحكومة الأردنية تكشف "لاءات الملك الثلاثة" بشأن صفقة القرن

مأساة في تونس.. 12 قتيلا بينهم عاملات في حادث مروع

مأساة في تونس.. 12 قتيلا بينهم عاملات في حادث مروع

الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن

الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن

صحيفة: البغدادي يخطط لدخول العراق

صحيفة: البغدادي يخطط لدخول العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

اشتية: مسيحيو فلسطين مكون رئيسي للشعب الفلسطيني

اشتية: مسيحيو فلسطين مكون رئيسي للشعب الفلسطيني

العسيلي: رسم السياسات ووضع تدخلات تنمية اقتصادنا تأتي من ميدان اللقاءات

العسيلي: رسم السياسات ووضع تدخلات تنمية اقتصادنا تأتي من ميدان اللقاءات

هيئة الأسرى: استشهاد المعتقل عمر يونس يرفع عدد شهداء الاسرى إلى 219

هيئة الأسرى: استشهاد المعتقل عمر يونس يرفع عدد شهداء الاسرى إلى 219

ناصر يدعو لاجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

ناصر يدعو لاجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى اوسع مشاركة في احياء ذكرى النكبة

القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى اوسع مشاركة في احياء ذكرى النكبة

حبيب: اذا استمر تهرب الاحتلال من تنفيذ التفاهمات فستكون لنا كلمة

حبيب: اذا استمر تهرب الاحتلال من تنفيذ التفاهمات فستكون لنا كلمة

2230 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي

2230 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي

برهوم: اللقاء الوطني هدف لوضع استراتيجية لمواجهة (صفقة القرن)

برهوم: اللقاء الوطني هدف لوضع استراتيجية لمواجهة (صفقة القرن)

منوعات

أحمد سعد لـ&#34;سمية الخشاب&#34;: إنتي مش تمام

أحمد سعد لـ"سمية الخشاب": إنتي مش تمام

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

أنجلينا جولي تحرم أبناءها من الميراث.. هذا ما جاء في وصيتها

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

شاروخان يوجّه تحذيرا لجمهوره على تويتر بسبب مقطع فيديو

فقدت سمعها بسبب عمر الشريف.. مشهد سينمائي كاد يودي بحياة سناء جميل

فقدت سمعها بسبب عمر الشريف.. مشهد سينمائي كاد يودي بحياة سناء جميل

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

البذخ لا يدوم.. حقائق صادمة عن إفلاس 9 مشاهير دفعت بعضهم للانتحار

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

وصلة رقص هيستيري يجمع ثلاث نجمات مصريات

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و&#34;زلة لسان&#34; تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

غازلها وزير الدفاع الإسرائيلي و"زلة لسان" تسببت بطلاقها.. مالا تعرفه عن فيفي عبده

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

نوال الكويتية تصدم جمهورها بكشف عمرها منذ سنوات.. كم يبلغ الآن؟

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

مشهد جريء من مسلسل سعودي يثير الغضب بعد سنوات من عرضه

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

حليمة بولند تكشف تعرضها للتحرش في لندن

عربي

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

قرار الأردن بمنع استيراد طينة البحر الميت من سوريا يثير الاستغراب‎

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

العراق يطالب البحرين بتقديم اعتذار رسمي

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

أساتذة التعاقد بالمغرب يتوقفون عن الإضراب

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق

بيان للسفارة الأمريكية في بغداد بشأن خامنئي والخارجية العراقية تعلق