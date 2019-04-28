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زعيم الاحتجاجات بالجزائر يدعو لتمديد الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر

زعيم الاحتجاجات بالجزائر يدعو لتمديد الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر
احتجاجات في الجزائر -أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال أبرز زعماء المحتجين في الجزائر، سيف الإسلام بن عطية إن البلاد بحاجة لستة أشهر للإعداد لانتخابات حرة، مطالباً بأن يتولى وزير سابق يحظى بقبول المحتجين والإسلاميين الفترة الانتقالية.

وتأتي دعوة بن عطية بإسناد دور قيادي لأحمد طالب الإبراهيمي (87 عاما)، وهو وزير سابق ومؤلف له توجهات محافظة، بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف في مسيرة سلمية في عاشر جمعة على التوالي للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

وأبلغ بن عطية خلال اجتماع لنشطاء وأكاديميين بالجزائر العاصمة أنه لا يمكن للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ولا لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي عينه بوتفليقة قبل فترة وجيزة من رحيله، قيادة الفترة الانتقالية لأنهما جزء من النخبة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال بن عطية، وهو طبيب أسنان يبلغ من العمر (31 عاماً)، "من الضروري جدا على كل من رئيس الدولة المعين وكذلك رئيس الحكومة الذهاب (الرحيل)".

وصرح بأن "طالب الإبراهيمي أبدى استعدادا لمساعدتنا في فتح آفاق جديدة وتجاوز الأزمة"، مضيفا أنه قابل الرجل"، مضيفاً: أن الإبراهيمي لن يترشح للرئاسيات، مشيرا إلى أن الرجل نزيه وكفاءة وله مصداقية.

هذا ولم يرد بعد أي تعليق فوري من الإبراهيمي.

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