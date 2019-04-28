أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد 28 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.62 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.12 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد 28 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.62 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.12 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.04 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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