الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-17 29-18 26-17 بيت لحم 26-17 29-18 26-17 رام الله والبيرة 25-16 28-17 25-16 طولكرم 28-18 32-17 28-16 نابلس 27-18 30-19 27-18 قلقيلية 28-18 32-17 28-16 جنين 29-18 33-19 29-18 سلفيت 26-17 29-18 26-17 طوباس 29-18 33-19 29-18 روابي 27-18 30-19 27-18 الخليل 25-16 28-17 25-16 غزه 25-20 29-18 25-17 أريحا 35-20 37-21 35-20 خانيونس 25-20 29-18 25-17 الأغوار الشمالية 33-18 35-19 33-18 رفح 26-19 31-17 27-16





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: