شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في المناطق الجبلية وحارة بباقي المناطق
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً إلى حار في باقى المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس26-1729-1826-17بيت لحم26-1729-1826-17
رام الله والبيرة25-1628-1725-16طولكرم28-1832-1728-16
نابلس27-1830-1927-18قلقيلية28-1832-1728-16
جنين29-1833-1929-18سلفيت26-1729-1826-17
طوباس29-1833-1929-18روابي27-1830-1927-18
الخليل25-1628-1725-16غزه25-2029-1825-17
أريحا35-2037-2135-20خانيونس25-2029-1825-17
الأغوار الشمالية33-1835-1933-18رفح26-1931-1727-16

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