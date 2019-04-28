شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى اوسع مشاركة في احياء ذكرى النكبة

القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى اوسع مشاركة في احياء ذكرى النكبة
رام الله - دنيا الوطن
دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أمس السبت، الى اوسع مشاركة جماهيرية في احياء الذكرى الـ71 لنكبة شعبنا، والتي تتزامن مع مرور عام على نقل سفارة الولايات المتحدة للقدس المحتلة.

واشارت القوى في بيان لها، الى انه سيتم الاعلان عن البرنامج الوطني خلال الايام القادمة، مؤكدة ان الخطوات الاميركية المعادية لحقوق شعبنا لن تغير من الواقع القائم لشعب محتل يناضل من اجل استعادة كل حقوقه المكفولة بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في العودة وفق القرار 194 وان القدس لن تكون الا عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وشددت القوى على اهمية تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات العبث بأمن المواطن، داعية لرفض الفتنة والتفرقة بكل اشكالها، ولرص الصفوف وحماية النسيج الوطني والمجتمعي.

ودعت القوى ايضا الى شد لرحال للمسجد الاقصى المبارك وتعزيز الترابط والتكافل، والامتناع عن شراء المنتجات والبضائع الاحتلالية، وتنظيف اسواقنا منها بالكامل، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، و لإصدار قرارات واضحة ومحاسبة المتورطين بالتطبيع مع الاحتلال بكل اشكاله بما فيها التطبيع الاقتصادي.

وطالبت القوى بإسناد الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال مع استمرار اضراب عدد منهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري بحقهم وتدعو للمشاركة في الفعاليات والانشطة المختلفة ، ولاعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني ويوم للوحدة وتطوير العمل الكفاحي النوعي في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.

وتوجهت القوى بالتحية للطبقة العاملة الفلسطينية لمناسبة الاول من ايار عيد العمال وتدعو لتوفير شبكة حماية اجتماعية للعمال تحقق العدالة الاجتماعية، ووقف استغلال ارباب العمل داخل اراضي عام 48 لعمالنا، وتطبيق مبدأ الحد الادنى للأجور ووقف كل اشكال التميز في مواقع العمل، وانفاذ المحاكم العمالية تحقيقا للعدالة والمساواة.

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