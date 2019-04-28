حبيب: اذا استمر تهرب الاحتلال من تنفيذ التفاهمات فستكون لنا كلمة









خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "إن الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم بالتفاهمات التي وصلت اليها الفصائل والاحتلال برعاية مصرية من أجل فك الحصار عن قطاع غزة".وأضاف حبيب لـ"دنيا الوطن": "نحن لنا تجربة كبيرة مع هذا الاحتلال الاسرائيلي، ونحن نعرف الطبيعة التي يتعامل بها الاحتلال، وهو دائماً لا يلتزم بنا يتم التوافق عليه، ويتلكأ بكل النفاهمات ويسرف، وشعبنا الفلسطيني والمقاومة والفصائل تقيم ذلك، وبكل تأكيد اذا استمر التسويف والمماطلة فسوف يكون لنا كلمة، من خلال مسيرات العودة وسيشهدها الاحتلال الاسرائيلي في الفترة المقبلة".وتابع بقوله: "إن صفقة القرن ليس خطراً على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، بل هي خطر على كل الوطن العربي والاسلامي، لأنها تهدف الى تكريس الاحتلال الإسرائيلي في قلب أمتنا العربية والاسلامية وهي اختراق كل الأبواب والعواصم لصالح الادارة الأمريكية".وأكد حبيب، بأن حركته والفصائل ستواجه الصفقة بقوة، ونحن على ثقة أننا قادرون على احباط هذه الصفقة وافشال هذا المسلسل التي تقوده امريكا واسرائيل لانها تستهدفنا جميعاً.