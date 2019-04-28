شؤون فلسطينية

2230 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي

2230 مستوطن اقتحموا الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم أكثر من 2230 مستوطنًا ساحات وباحات المسجد الأقصى خلال أيام عيد "الفصح" اليهودي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة-سلوان، أن اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال فترة عيد "الفصح" بدأت من الأحد واستمرت حتى الخميس الماضي.

وأضاف أن الخميس شهد أوسع الاقتحامات، حيث اقتحم المسجد 724 مستوطنًا، لافتًا إلى أنه كان من بين المقتحمين خلال "عيد الفصح" وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل، وعددٌ من " أعضاء مجلس إدارة ما يسمى اتحاد الهيكل" المزعوم.

وأشار المركز إلى أن قائد شرطة الاحتلال وكبار الضباط الإسرائيليين اقتحموا الأقصى الأربعاء الماضي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

ولفت إلى أن العشرات من المستوطنين أدوا صلواتهم داخل ساحات المسجد الأقصى، خاصة في منطقة باب الرحمة "الجهة المطلة" على قبة الصخرة المشرفة.

وختم المركز بأن شرطة الاحتلال أبعدت خلال اليومين الماضين 5 مقدسيين عن الأقصى لفترات متفاوتة بين 4 أيام- 6 أشهر، من بينهم سيدة ومدير المتحف في المسجد الأقصى.

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