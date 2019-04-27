فيديو: ماذا قالت والدة الطفل محمود شقفة بعد تلقيها نبأ مقتله؟





وقالت والدة الطفل محمود: "انهلكنا، صار معنا انهيار عصبي، لم أجلس في البيت على قدر ما جلست في المستشفى".





وأضافت: "زرقت بمحمد بعد 15 عاما، حيث رزقت بسبع فتيات ثم جاءني، ووالده وحيد لا اخ ولا اخت له، ومحمود بالنسبة لوالده كل شيء، فهو روحه، فلا ادري ماذا سيحدث لوالده، فالمصيبة ستصبح مصيبتان".





وتابعت والدة محمود: "محمود وردة البيت وروحه، فما ذنبه، ماذا فعل بهم، لماذا قتلوه، لم يجدوا في الدنيا سوى محمود".





وطالبت بالقصاص من قاتل ابنها محمود، حيث قالت: "بطالب بقتل الذي قتل ابني محمود، واذا ما قتلوه انا رح اقتله".













رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح، ردة فعل والدة الطفل محمود شقفة، بعد تلقيها نبأ مقتله اليوم السبت، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.