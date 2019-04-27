سقوط جرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار مساء يوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.
وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي، بحسبما ذكرت (رويترز).
قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار مساء يوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.
وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي، بحسبما ذكرت (رويترز).
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