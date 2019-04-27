برهوم: اللقاء الوطني هدف لوضع استراتيجية لمواجهة (صفقة القرن)





وقال برهوم لـ"دنيا الوطن": "كان هذا اللقاء الوطني الكبير، حتى نتوافق على سبل ايجاد حالة فلسطينية قوية وموحدة في إطار مواجهة صفقة القرن".













خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن حركته دعت الى لقاء جمع الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة؛ حتى يتم التوافق بين الكل الفلسطيني، لوضع استراتيجية وطنية جامعة، لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وقضيته، وسبل التحدي لصفقة القرن التي باتت تشكل أكبر خطر.