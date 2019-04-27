اشتية: لن نقبل بأي مبادرة لا تلبي حقوقنا الوطنية

















رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء محمد أشتية، على أن نابلس والخليل عنقودين صناعيين، وستمنحهما الحكومة الفلسطينية كل ما يلزم لانعاش الصناعة فيهما.جاء ذلك خلال كلمته في حفل نظمته بلدية نابلس يوم السبت، في جامعة النجاح الوطنية بمناسبة مرور 150 عاما على تاسيس بلدية نابلس، بحضور محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعدد من الوزراء واعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وشخصيات رسمية ودينية واعتبارية.وهنأ اشتية بلدية واهالي نابلس بهذه المناسبة، ناقلا تحيات وتهاني السيد الرئيس محمود عباس، مشيدا بالإنجازات التي قدمتها البلدية رغم التحديات العديدة والحصار الذي عانت منه على مدار سنوات، والذي اثر على ميزتها التنافسية مع كثير من المحافظات.وأشار أشتية انه وفي ظل الظرف الصعب والمعركة السياسية والمالية التي تشن على فلسطين، لتمرير صفقة القرن، فأننا نقول:" لا والف لا لأي مبادرة لا تلبي حقوق شعبنا، ومشروعنا الوطني، وسنبقى الاوفياء لشعبنا وشهدائنا ومدافعين عن حقوقنا، مشيرا الى ان المعركة مع الاحتلال، هي معركة على الجغرافيا والديمغرافية، والرواية".ودعا اشتية أبناء الشعب في الشتات، ورجال الاعمال الى الوقوف مع وطنهم وشعبهم، والاستثمار في وطنهم، للتغلب على كافة التحديات وتعزيز صمود المواطنين والنهوض باقتصادنا الوطني.وشدد أشتية على تقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع والاحتياجات التي تقدمت بها بلدية نابلس وفعالياتها.