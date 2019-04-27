وزارة الخارجية تعبر عن حزنها الشديد لوفاة البحيصي وتتابع تفاصيل المأساة

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن حزنها الشديد، بعد تلقيها نبأ وفاة الشاب محمد إسماعيل البحيصي (30 عاماً)، بعدما عثرت السلطات التركية على جثته على شاطئ البحر.وبينت الوزارة، أن سفارة فلسطين لدى تركيا، تلقت رسالة رسمية من وزارة الخارجية التركية، تفيد بالعثور على جثمانه، وبتعليمات الوزير رياض الماليكي، تابعت السفارة في أنقرة هذا الحادث ووقفت على كافة تفاصيله؛ بهدف تأكد أقاربه من الجثمان، والوقوف مع العائلة، ونقل الجثمان إلى فلسطين.