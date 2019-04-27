شؤون فلسطينية

الأسطل: نَثبُت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني منظمة التحرير

الأسطل: نَثبُت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني منظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، الشيخ ياسين الأسطل، اليوم السبت، أننا نثبت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني منظمة التحرير، ضمن أمتنا العربية والإسلامية والعالم المؤيد لحقنا المشروع.

وقال الشيخ الأسطل في تصريح، نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):"نثبت مع قيادتنا تحت سقف البيت الفلسطيني، منظمة التحرير، ضمن أمتنا العربية والإسلامية والعالم المؤيد لحقنا المشروع، دون كلل، ولا ملل، مستشهداً بقول الله تعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم).

وأكد أن طاعة الأمير (ولي الأمر) من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أطعناه أطعناه ولو عصيناه عصيناه، فقد روى البخاري بسنده في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني".

وأردف الأسطل:" يا أهل لا إله إلا الله، كيف لا تتوحدون، وأنتم أهل كلمة التوحيد، عليكم أن تطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بطاعة ولي الأمر".

وشدد على أنه،"لا ينفعنا التباكي ولا التذاكي فالحقيقة والإنصاف والحكمة وحدانية الصف الوطني قوته دون خداع ولا تزييف".

وأكد الشيخ الأسطل،" أن الحفاظ على منجزات ونضالات شعبنا منذ عشرات السنين، يمليه الوفاء والأمانة لتضحياتنا العظيمة؛ لتحقيق استقلالنا ودولتنا، وعاصمتها القدس الشريف".

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