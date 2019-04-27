شؤون فلسطينية

الزق: رفضنا دعوة هنية للاجتماع لأننا لن نكون شهوداً لنهج البدائل البائسة

الزق: رفضنا دعوة هنية للاجتماع لأننا لن نكون شهوداً لنهج البدائل البائسة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المجلس المركزي، مسؤول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، محمود الزق، رفض دعوة إسماعيل هنية للاجتماع الذي دعا إليه، اليوم السبت، مع القوى السياسية في قطاع غزة، لتشكيل هيئة عليا لمواجهة (صفقة القرن) في قطاع غزة، والضفة، والشتات.

وقال الزق في بيان له: إن هذا الرفض جاء من قناعتنا الراسخة بأن دعوة كهذه، تأتي في سياق نهج البدائل البائسة، التي تستهدف وحدة شعبنا، وتشكك في ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير، التي تقود نضال شعبنا في رفض (صفقة القرن) المشؤومة.

وأضاف: أن منظمة التحرير وقواها السياسية، تخوض نضالاً سياسياً وميدانياً على كافة الصعد المحلية الدولية والعربية؛ لإفشال المشروع الأمريكي، الذي يستهدف شطب هوية شعبنا الوطنية، مؤكداً أن من يدعى مواجهة (صفقة القرن) الأميركية، عليه أن يخطو الخطوة المطلوبة بإنهاء الانقسام، الذي يشكل الحاضنة الأساسية لتمرير المشروع الأميركي، ومغادرة وهم صناعة كيان سياسي مستقل في غزة، يأتي في سياق ما تدعو له هذه الصفقة، بأن تكون غزة هي الكيان السياسي للفلسطينيين، بمواصفات أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، التي تعتمد على الانقسام ونقله لانفصال كمهمة أساسية وركيزة رئيسية لفرض هذا المشروع الأسود على الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن معظم القوى السياسية في قطاع غزة، أبدت رفضاً واضحاً لدعوة تشكيل إطار سياسي تحت شعار مواجهة (صفقة القرن) استشعاراً منها لخطورة نهج البدائل الذي يتغطى دوما بشعارات كبيرة، تخفى رغبة واضحة في الإمعان بالسير في درب تعميق جرح الانقسام، وإضعاف الجهد الوطني وتشتيته في مواجهة المخططات السوداء، التي تستهدف حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.

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