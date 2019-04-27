الشرطة تُؤمن وتُشارك باستقبال النور المقدس القادم لبيت لحم









رام الله - دنيا الوطنأمنت الشرطة عصر اليوم، مراسم استقبال النور المقدس، القادم من كنيسة القيامة، أثناء وصوله إلى مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا في محافظة بيت لحم.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن العميد حقوقي علاء الشلبي، مدير شرطة محافظة بيت لحم، أشرف على تنفيذ الخطة التي أعدت بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتأمين وصول النور المقدس إلى مدن المحافظة الثلاث بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.كما شارك الشلبي، عصر اليوم في مراسم استقبال مهيب للنور المقدس، المنبعث من كنيسة القيامة بالقدس المحتلة إلى جانب المحافظ كامل حميد محافظ بيت لحم، والعميد ناظر عمر، قائد منطقة بيت لحم، والسيد انطون سلمان، رئيس بلدية بيت لحم، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين والشخصيات الدينية وحشد كبير من أبناء الطوائف المسيحية في المحافظة والسائحين وذلك بساحة كنيسة المهد.وأضاف البيان، أن شرطة محافظة بيت لحم، أعلنت استنفاراً لقواتها بمدينة بيت لحم ومدينتي بيت جالا وبيت ساحور، وذلك لتسهيل دخول موكب النور المقدس، الذي يتقدمه فرق الكشافة والمئات من المواطنين المحتفلين القادمين من مدينة القدس، ومختلف مناطق محافظة بيت لحم.حيث شرعت الشرطة منذ ساعات الصباح الأولى بنشر عناصرها بدوريات محمولة وراجلة على المفترقات الرئيسية، وفي محيط ساحة المهد، وكنائس مدن بيت جالا وبيت ساحور، وذلك للحفاظ على الأمن، وتأمين وصول النور المقدس إلى كنيسة المهد المسيح والكنائس الأخرى.