استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوع بنابلس





وأشارت الصحة في تصريح لها، إلى أنه تم الإعلان عن استشهاد المواطن عمر يونس في مستشفى بيلنسون داخل الخط الأخضر، إثر إصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة، بأن الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغها مساء اليوم السبت، باستشهاد عمر عوني عبد الكريم يونس، متأثراً بجروح أصيب بها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.