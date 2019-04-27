شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوع بنابلس

استشهاد مواطن متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوع بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بأن الارتباط المدني الفلسطيني، أبلغها مساء اليوم السبت، باستشهاد عمر عوني عبد الكريم يونس، متأثراً بجروح أصيب بها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأشارت الصحة في تصريح لها، إلى أنه تم الإعلان عن استشهاد المواطن عمر يونس في مستشفى بيلنسون داخل الخط الأخضر، إثر إصابته برصاص الاحتلال قبل نحو أسبوع.

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