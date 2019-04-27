لأول مرة في فلسطين.. إجراء عملية نادرة لطفلة بمستشفى بغزة

رام الله - دنيا الوطننجح فريق طبي فلسطيني، بقسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى في غزة، برئاسة د. إسماعيل نصار- استشاري جراحة الأطفال وبمشاركة د. هشام الحداد، واستشاري التخدير والإنعاش، د. يوسف الدعليس، وطاقم العمليات من إجراء عملية نوعية نادرة للطفلة (م. ش) البالغ من العمر(11 عاماً)، والتي كانت تعاني من نوبات ألم حادة وعنيفة في الخاصرة، منذ سنوات طويلة، نتيجة تدلي الكلية في الحوض أسفل البطن.هذا وأوضح د. نصار، أن الطفلة حضرت للمستشفى إلى قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، وهي تعاني من آلام متكررة حادة مغصية عنيفة ومستمرة بالخاصرة، ينتشر إلى منطقة الأربية، وثقل أو وزن في منطقة البطن وقشعريرة وغثيان، والتي تسبب لها انسداد متقطع للجهاز الكلوي، وعليه تم تحويلها إلى قسم جراحة الأطفال مباشرة.وأضاف نصار" أنه تم متابعة الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة من تحاليل وصورة أشعة مقطعية (CT وMRI) للجهاز البولي، وتبين تدلي الكلية أسفل البطن في الحوض، خلف المستقيم، وبعد دراسة الحالة بشكل مفصل، تقرر إجراء عملية جراحية لمعالجة هذه المشكلة، وإرجاع الكلية في مكانها الصحيح، واستغرقت العملية ثلاثة ونصف ساعات.هذا وأكد نصار أن العملية بحمد الله أجريت بنجاح باهر، وتم رفع الكلية، وتثبيتها في جدار الحوض وغادرت قسم المبيت بعد عدة أيام، والآن هي بصحة جيدة.ومن ناحيته أشاد المدير العام لمستشفيات الخدمة العامة أ. عوني العكلوك، بأداء فريق العمليات، وتحقيقه الإنجازات، مشيراً إلى أن المستشفيات، تسعى بشكل متواصل إلى استقطاب أمهر الأطباء والاستشاريين بكافة التخصصات مع توفر التجهيزات الطبية الحديثة؛ لتمكنها من إجراء العديد من العمليات الجراحية بنجاح، دون اللجوء للسفر للعلاج بالخارج.