شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: عملية وإصابة إسرائيلي و56 مواجهة

حصاد الأسبوع: عملية وإصابة إسرائيلي و56 مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي إصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب إسرائيلي، خلال 56 مواجهة مع الاحتلال، تخللها محاولة طعن، إضافة لتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتلين.

ففي أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 61 فلسطينياً بالرصاص وعشرات حالات الاختناق في الضفة وغزة، وذلك ضمن 13 مواجهة تخللها تفجير عبوات ناسفة شرقي جباليا، ومدينة غزة، ومخيم البريج، وخانيونس، ورفح.

ويوم الخميس، تم رصد مواجهتين مع قوات الاحتلال، في منطقة مثلث الشهداء (جنين)، مخيم شعفاط (ضواحي القدس).

أما يوم الأربعاء، فأصيب 5 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية، كما أصيب جندي بالحجارة في المواجهات بشارع الصف في بيت لحم، فيما ألقى شبان فلسطينيون الحجارة باتجاه قوات الاحتلال في بلدة الخضر، وأحصيت 10 مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة.

وفي منتصف الأسبوع، ألقى شبان فلسطينيون زجاجات الحارقة في بيت أمر، وذلك ضمن 8 مواجهات.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرضوض، وعدة حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في الضفة، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة صوب الاحتلال في مستوطنات (نجهوت، عزون، والخضر)، وذلك ضمن 11 مواجهة تخللها تفجير عبوة ناسفة في عابود، عزون، والخضر.

ويوم الأحد، أصيب عدة فلسطينيين بحالات اختناق في الضفة الغربية، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة تجاه تجمع عصيون الاستيطاني، وذلك ضمن 7 نقاط مواجهة في عدد من مناطق الضفة.

وأما السبت فقد أصيب فلسطيني بالضفة الغربية بعد أن نفذ محاولة طعن على حاجز زعترة، وهو عمر عوني يونس (20 عامًا) من بلدة سنيريا بقلقيلية.، فيما أحصيت 5 مواجهات، تخللها إلقاء زجاجة حارقة تجاه مستوطنة (روش تسوريم).

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