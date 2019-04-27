دولي

تيريزا ماي: نُريد دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل

تيريزا ماي: نُريد دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على عمق وأهمية الروابط بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، مبينة أن التعاون في مجال التعليم، يعتبر مصدر فخر ضمن العلاقات الثنائية، حيث تمنت أن تتسع علاقات التعاون.

وتلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رسالة تهنئة من تيريزا ماي، بمناسبة توليه منصبه رئيساً للحكومة الثامنة عشرة، متمنية له النجاح في مهامه.

وقالت ماي في رسالتها: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بحزم بحل الدولتين المحقق عبر المفاوضات، واستمرار دعم بلادها لجهود التحضير لدولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود 1967 مع تبادل أراضٍ متفق عليها، والقدس كعاصمة مشتركة، وغزّة جزء لا يتجزأ منها، للعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

وعبرت ماي عن تطلعها لاستقبال الرئيس محمود عباس في لندن، وكذلك لاستمرار الزيارات الثنائية المثمرة بين أفراد الحكومتين.

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