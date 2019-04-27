شؤون فلسطينية

نابلس: وزيرة شؤون المرأة وعدد من الوزراء في زيارة للمرضى بالمستشفيات التخصصية

نابلس: وزيرة شؤون المرأة وعدد من الوزراء في زيارة للمرضى بالمستشفيات التخصصية
رام الله - دنيا الوطن
نظم وفد وزاري اليوم السبت، زيارة تفقدية لأحوال المرضى في عددا من المشافي التخصصية في مدينة نابلس، وضم الوفد كلا من آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، ووزير الاشغال والاسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي، برفقة نائب المحافظ عنان الاتيرة.

وشملت جولة الوفد كلا من مستشفى النجاح الوطني، ومستشفى الاتحاد، ومستشفى نابلس التخصصي، ومستشفى العربي التخصصي .

حيث كان في استقبال الوفد الوزاري كلا من مدير مستشفى النجاح التخصصي رياض عامر، ومدير مستشفى نابلس التخصصي كمال الوزني، والمدير الطبي للمستشفى العربي التخصصي سمير الخياط وعدد من الاطباء .

واطلع الوزراء على أحوال المرضى بشكل عام واطمئن عليهم سواء المرضى من قطاع غزة والذين يتلقون العلاج في مشافي الضفة او نزلاء المشفى من الضفة المحتلة .

وأكدت امال حمد وزيرة شؤون المرأة على أن هذه الزيارة جاءت في اطار توجيهات الرئيس محمود عباس وقرار دولة رئيس الوزراء محمد اشتيه لتأكيد على أن وزراء الحكومة الفلسطينية هم جاؤوا من الشعب ولخدمة الشعب مشيرة الى أن هذه الجولة هي الاولى ولن تكون الاخيرة في سبيل الوصول الى مجتمع صحي قائم على العدالة والتنمية الاجتماعية .

واشارت حمد الى دعم الحكومة الفلسطينية ووضع كافة امكانياتها لتطوير القطاع الصحي وكافة القطاعات في فلسطين مشيره الى قرار رئيس الوزراء محمد أشتية بناء 6 مستشفيات جديد لتخفيف من نفقات العلاج عن المواطن وذلك باستقدام خبرات وكفاءات فلسطينية من الخارج لتقديم الخدمات في المشافي الفلسطينية بأقل الاسعار .

واضافت حمد على ان هذه الجولة جاءت بالتنسيق مع وزيرة الصحة مي كيلة والتي سيتم عقد لقاء معها لاحقا لوضعها بصورة الجولة والحديث بشكل مفصل حول الاجراءات الطبية المعمول بها في فلسطين .

وفي نهاية الزيارة قدمت حمد الشكر الجزيل لنائب المحافظ الاتيرة و لكل الطواقم الطبية والعاملين الذين رافقوهم ومن يعملو ليلا ونهارا لتقديم الخدمات للمرضى بوصفها لهم ملائكة الرحمة على الارض داعيه الله ان يتمم الصحة والشفاء لكل المرضى.





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