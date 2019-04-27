عائلة شقفة تُعقّب على مقتل ابنها محمود.. وهذا ما قالته

وجاء نص بيان العائلة كالتالي:

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.





وبعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري منذ اللحظة الأولى لاختفائه، تم العثور على جثمانه اليوم، مدفوناً في منطقة مجاورة لمنزله.





فإننا في عائلة شقفة، وبعد اكتشاف جريمة قتل الطفل البريء محمود نؤكد على ما يلي:-





ضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل محمود شقفة.





نطالب الجهات المختصة بالإسراع بمحاسبة القاتل وإنزال أقصى العقوبات والقصاص منه.





نشكر ونثمن كل من وقف معنا، وساندنا في مصابنا الجلل، والشكر موصول للأجهزة الأمنية.





نعلن التزامنا بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.



