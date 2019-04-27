عائلة شقفة تُعقّب على مقتل ابنها محمود.. وهذا ما قالته
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت عائلة شقفة، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً تعقيباً على مقتل ابنها الطفل محمود رأفت شقفة، والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.
وأشارت العائلة في بيانها، إلى أنه تم العثور على جثمان محمود اليوم السبت، مدفوناً في منطقة مجاورة لمنزله في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وشددت العائلة في بيانها، على ضرورة الكشف السريع عن هوية قاتل ابنها محمود، مطالبة الجهات المختصلة بالإسراع بمحاسبة القاتل، وإنزال أقصى العقوبات والقصاص منه.
وشكرت العائلة، كل من وقف معها وساندها في مصابها الجلل، وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية، معلنة التزامها بضبط النفس، والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.
أصدرت عائلة شقفة، مساء اليوم السبت، بياناً صحفياً تعقيباً على مقتل ابنها الطفل محمود رأفت شقفة، والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.
وأشارت العائلة في بيانها، إلى أنه تم العثور على جثمان محمود اليوم السبت، مدفوناً في منطقة مجاورة لمنزله في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وشددت العائلة في بيانها، على ضرورة الكشف السريع عن هوية قاتل ابنها محمود، مطالبة الجهات المختصلة بالإسراع بمحاسبة القاتل، وإنزال أقصى العقوبات والقصاص منه.
وشكرت العائلة، كل من وقف معها وساندها في مصابها الجلل، وعلى وجه الخصوص الأجهزة الأمنية، معلنة التزامها بضبط النفس، والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.
وجاء نص بيان العائلة كالتالي:
في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاعنا الحبيب، حدثت جريمة اختفاء وفقدان ابننا الطفل محمود رأفت شفقة (عامان ونصف) والذي تغيب عن المنزل منذ خمسة أيام.
وبعد قيام الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري منذ اللحظة الأولى لاختفائه، تم العثور على جثمانه اليوم، مدفوناً في منطقة مجاورة لمنزله.
فإننا في عائلة شقفة، وبعد اكتشاف جريمة قتل الطفل البريء محمود نؤكد على ما يلي:-
ضرورة الكشف السريع عن هوية القاتل المجرم للطفل محمود شقفة.
نطالب الجهات المختصة بالإسراع بمحاسبة القاتل وإنزال أقصى العقوبات والقصاص منه.
نشكر ونثمن كل من وقف معنا، وساندنا في مصابنا الجلل، والشكر موصول للأجهزة الأمنية.
نعلن التزامنا بضبط النفس والتحلي بالصبر لحين أن تأخذ الأمور القانونية مجرياتها.
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
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