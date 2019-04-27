دولي

روسيا تدرس تسهيل الجنسية على مواطني أوكرانيا

روسيا تدرس تسهيل الجنسية على مواطني أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم السبت، خلال حضوره مبادرة (الحزام والطرق) في العاصمة الصينية بكين: "إن بلاده تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية".

وأضاف بوتن: "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت موسكو خففت إجراءات منج الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ويأتي تصريح بوتن بعد أيام عن تحقيق الممثل الكوميدي، حديث العهد بالسياسة، فولوديمير زيلينكسي، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية يظهر أن الأوكرانيين "صوتوا من أجل التغيير".

وأثار بوتن إمكانية مقابلة الرئيس الأوكراني المنتخب في إشارة إلى نية موسكو تحسين العلاقات مع كييف، التي توترت بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال للصحفيين: "إذا اجتمعنا في مرحلة ما، وبدأ المفاوضات، وهو ما لا أستبعده، فسنضطر أولا وقبل كل شيء مناقشة سبل إنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا".

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