دولي

طائرة تجسس روسية فوق الأراضي الأمريكية.. وواشنطن موافقة

طائرة تجسس روسية فوق الأراضي الأمريكية.. وواشنطن موافقة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير إخبارية أن طائرة التجسس الروسية الحديثة (Tu-214ON) حلقت، في أول مهمة لها، فوق الأراضي الأمريكية، استنادا إلى معاهدة الأجواء المفتوحة.

وذكر موقع (Quartz) الإخباري الأمريكي، الجمعة، أن الطائرة الروسية حلقت فوق مساحات واسعة من الولايات المتحدة.

وبدأ العمل بهذه الاتفاقية، التي أقرت في أعقاب نهاية الحرب الباردة، في عام 2002، وتضم نحو 30 دولة، وتسمح لطائرات هذه الدول غير المسلحة في التحليق في أجواء الأخرى.

وتمنح هذه الاتفاقية للدول الأعضاء بتنظيم طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الآخرين، وجمعت المعلومات من المناطق التي تهمهم.

وذكر الموقع أنه تم رصد الطائرة المحلقة فوق مواقع حكومية أميركية حساسة، بما فيها مختبران للأبحاث النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن طائرتها نفذت الطلعة، وفقا للطريق الذي أقرته الاتفاقية.

وأضافت أن الخبراء الأمريكيين على متن الطائرة راقبوا إجراءات استخدام معدات المراقبة الموجودة فيها، وفقا لأحكام الاتفاقية.

وبينما لم تتحدث موسكو عن مشكلات تواجه طائراتها في الأجواء المفتوحة، فإن الوضع مختلف تماما بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وثيقة اطلع عليها موقع (Quartz) أن الطائرة التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في مراقبة الأراضي الروسية Boeing OST OC-135B، وفقا للاتفاقية، باتت غير قادرة على أداء مهامها بكفاءة.

ولن يكون الحل لهذه المعضلة سهلا أو قريبا، وسط توقعات بأن تنتج الصناعات العسكرية طائرة مثل هذه في عام 2023، وفق الموقع الإخباري الأمريكي.

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