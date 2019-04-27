سريلانكا تحظر (جماعة التوحيد) بعد التفجيرات الدامية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس السريلانكي، ميثريبالا سيريسينا، اليوم السبت، حظر (جماعة التوحيد) وجماعة أخرى يشتبه في مسؤوليتهما عن تفجيرات عيد الفصح، التي هزت البلاد، الأسبوع الماضي.وشهدت العاصمة كولومبو وضواحيها، صباح الأحد الماضي، تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وبعد الهجمات بـ24 ساعة قالت السلطات السريلانكية: "إن جماعة التوحيد تقف وراء الاعتداءات، قبل أن يعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرات".وذكرت السلطات في سريلانكا أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.ووصفت تقارير صحفية (زهران)، هاشم بـ"العقل المدبر لهجمات سريلانكا"، مشيرة إلى أنه كان يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية في العاصمة كولومبو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن العملية أُحبطت.ويقول خبراء: "إن جماعة التوحيد تعتبر فرعا محليا من تنظيم الدولة"، مشيرين إلى أن عددا من السريلانكيين المنضمين للجماعة سافروا إلى سوريا والعراق من أجل الالتحاق بتنظيم الدولة.