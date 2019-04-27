شؤون فلسطينية

بعد العثور على جثة الطفل شقفة.. داخلية غزة تتوعد مروجي الإشاعات

بعد العثور على جثة الطفل شقفة.. داخلية غزة تتوعد مروجي الإشاعات
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنه تم العثور على جثمان الطفل محمود شقفة، مدفونة في أرض خالية بحي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبين البزم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشرطة والنيابة والأدلة الجنائية، تتابع إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات جريمة مقتل واختفاء جثمان الطفل، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب الجريمة.

وحول ما أشيع حول اختطاف الأطفال في غزة، قال البزم: "كل ما أشيع عن اختطاف أطفال بغزة، موجه من جهات معادية لإثارة الخوف والرعب، وأن جريمة مقتل الطفل شقفة غير مرتبطة بأحداث أخرى"

وأكد البزم، أنه سيتم محاسبة مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي التي رافقت اختفاء الطفل.

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