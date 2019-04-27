شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة

إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمالي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، النار على ثلاثة فلسطينيين، بزعم محاولتهم قص السياج الامني شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن اصابة احدهم بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، امس الجمعة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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