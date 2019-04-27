أبو ظريفة: الفصائل أعطت الاحتلال مهلة لتطبيق التفاهمات حتى نهاية الأسبوع





وقال أبو ظريفة لـ "دنيا الوطن": "يحاول الاحتلال إعطاء بعض المؤشرات، فيما يتعلق ببعض عناوين بعض التفاهمات لدر الرماد في العيون، ولكنها لا تحمل فيما معناه مضامين جدية، ونحن لا يمكن أن نبقى مكتوفين الأيدي، ونحن في هيئة عليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لن نقف أمام هذه المماطلة من الاحتلال".



وأضاف: "الاحتلال لا يريد أن يوفي بالتعهدات التي قطعها على نفسه، وبالتالي هو الذي سيدفع الأوضاع الميدانية نحو التصعيد في حالة لم يلتزم فيما تم الاتفاق عليه مسبقاً برعاية مصرية".



وأشار أبو ظريفة إلى أن الهيئة العليا والفصائل الفلسطينية، ستعمل على تسخين مسيرات العودة حشداً، بالاضافة الى العودة الى الادوات الشعبية بكافة أشكالها، بما فيها البالونات الحارقة والارباك الليلي، وتوسيع مساحة الفعل النضالي على كافة مناطق التماس، وزيادة مساحة الحشد على طول خط المواجهات.











خاص دنيا الوطن - محمد عوضكشف طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن الفصائل الفلسطينية أمهلت الاحتلال حتى نهاية هذا الأسبوع، وهو ينسجم مع الأجندات الزمنية التي حملها المصريون من أجل تطبيق الاتفاقات.