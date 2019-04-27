العثور على جثة الطفل محمود شقفة مدفونة بأرض خالية برفح

خاص - دنيا الوطنأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الشرطة الفلسطينية تمكنت من العثور على جثة الطفل (محمود رأفت شقفة 3 سنوات)، والذي فقدت آثاره في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أيام.وقالت الوزارة في تصريح لها: "خلال عمليات البحث والتحري، عثرت قوة من الشرطة على جثة الطفل محمود شقفة بعد ظهر اليوم السبت، مدفونة في أرض خالية".وأشارت الوزارة إلى ان الشرطة، تستكمل اجراءات التحقيق في القضية؛ للوصول الى الجناة.