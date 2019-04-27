اشتية: الحكومة ستعمل على خلق تنمية متوازية بين كافة المحافظات

أكد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الحكومة ستعمل على خلق تنمية متوازنة بين كافة المحافظات، ولن تفرق بين محافظة واخرى، مؤكدا اهمية الحفاظ على السلم الأهلي ليكون مكملا للأمن والقانون وحاضن لهما.



جاء ذلك، خلال لقاء جمعه، اليوم السبت، مع وفد من فعاليات ومؤسسات مدينة يطا في مكتبه بمدينة رام الله.





وأطلع الوفد رئيس الوزراء على الأوضاع في مدينة يطا وضواحيها، وأهم احتياجاتها على المستويات كافة، لا سيما قطاعات المياه والكهرباء والبنية التحتية والصحة والتعليم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وشدد اشتية على اهمية مدينة يطا وعمقها الاستراتيجي، باعتبارها البوابة الجنوبية لدولتنا، مشيدا بأهلها ومؤسساتها على حرصهم وتعاونهم للنهوض بواقع مدينتهم.



رام الله - دنيا الوطن