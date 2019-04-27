شؤون فلسطينية

الأحمد لهنية: تصريحاتك إيجابية ولسنا بحاجة لحوارات جديدة والثقة مهزوزة بيننا

الأحمد لهنية: تصريحاتك إيجابية ولسنا بحاجة لحوارات جديدة والثقة مهزوزة بيننا
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إيجابية ومختلفة عن السابق.

وقال الأحمد، وفق ما أوردت الميادين، إن صفقة القرن الأمريكية نُفذت من قبل إسرائيل وأميركا منذ أكثر من عام، متابعاً: "نحن ندفع الثمن ولتبدأ خطوات عملية عبر الشقيقة مصر التي تتولى ملف المصالحة".

وأضاف الأحمد: "لسنا بحاجة إلى حوارات جديدة؛ وإنما إلى خطوات عملية وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه آخره عام 2017، ونريد التزاماً جاداً وحقيقياً لما تم الاتفاق عليه بضمانة مصرية لأن الثقة "مهزوزة" بيننا".

وأشار الأحمد، إلى أن الرئيس محمود عباس ليس بحاجة لدعوة للمشاركة في مسيرات العودة ولدينا شهداء من فتح في هذه المسيرات، قائلاً: "علينا اتخاذ خطوات عملية لاستعادة الثقة بيننا وعلينا التوحد حول رفض صفقة القرن قولًا وفعلًا".

وأكمل: "نحتاج الى ضامن لتنفيذ الاتفاقات والمجلس الوطني شدد مسبقًا على ضرورة إنهاء الانقسام، وموقفنا واضح من التطبيع وهو رفضه ونرفض المساعي لجعلنا نصطف في مواجهة ايران".

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