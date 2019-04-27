انتشار أمني إسرائيلي مُكثف حول كنيسة القيامة يُقيّد دخول المسيحيين
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين) الإخبارية، أن كنيسة القيامة في مدينة القدس، تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال، وسط إجراءات تقيّد وصول المصلين إليها.
أفادت قناة (الميادين) الإخبارية، أن كنيسة القيامة في مدينة القدس، تشهد انتشاراً مكثفاً لقوات الاحتلال، وسط إجراءات تقيّد وصول المصلين إليها.
ويحتفل المسيحيون اليوم بـ "سبت النور" وغداً بعيد الفصح، حيث يأتي عدد كبير منهم من جميع أنحاء العالم، لإحيائه في كنيسة القيامة بالقدس.
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