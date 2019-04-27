الرئيس الروسي: الهجوم الشامل على المسلحين في إدلب السورية ليس ملائما الآن

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رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الشامل على المسلحين في محافظة إدلب بسوريا "ليس ملائمًا الآن"، وإنه يتعين أخذ الاحتياجات الأمنية للمدنيين في الاعتبار.وأضاف بوتين، الذي كان يتحدث في بكين، أن روسيا ستعمل مع المعارضة السورية للانتهاء من تشكيل لجنة لصياغة الدستور، في إطار مساع للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع.وفي سبتمبر 2018، توصل بوتن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب المأهولة بالسكان، إذ تشير تقديرات غير رسمية غلى أن عدد سكانها يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة.وساعدت موسكو قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد في استعادة السيطرة على معظم أنحاء سوريا خلال الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، لكن القتال ما زال مستمرًا.