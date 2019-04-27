بضغط من الاحتلال.. عائلة مقدسية تشرع بهدم منزلها ببلدة سلوان





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مساحة المنزل 130 متراً مربعاً، فيما شرعت العائلة بهدم المنزل بضغط من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.



وكانت المحكمة التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قد قضت بهدم منزل المواطن السلايمة ذاتياً، بحجة البناء دون ترخيص، أو ترك أمر الهدم للبلدية مقابل دفع بدل أجرة الهدم، وتكلفتها عادة ما تكون خيالية.



رام الله - دنيا الوطنشرعت عائلة المواطن المقدسي (محمد سعيد) أحمد السلايمة، اليوم السبت، بهدم منزلها في حي وادي قدوم، ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.