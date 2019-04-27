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الأمم المتحدة ( قلقة للغاية) لاحتجاز ألفي مهاجر في عدن

الأمم المتحدة ( قلقة للغاية) لاحتجاز ألفي مهاجر في عدن
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء احتجاز السلطات اليمنية أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي، بمن فيهم 400 طفل على الأقل في مدينة عدن جنوبي اليمن منذ الأحد الماضي.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ظروف احتجاز المهاجرين ومعظمهم إثيوبيون، تثير قلق منظمة الهجرة الدولية البالغ، بحسب (أسوشيتد برس).

وأشار المسؤول الأممي إلى أن منظمة الهجرة على اتصال بالسلطات اليمنية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للموقوفين، مثل الرعاية الصحية والأغذية ومياه الشرب والصرف الصحي، مناشدا إياها إيجاد بديل أكثر أمنا عن احتجاز المهاجرين.

وكان مسؤولون يمنيون قد أكدوا الأربعاء الماضي احتجاز قوات الأمن خمسة آلاف مهاجر على الأقل خلال الأيام الـ10 السابقة، لدى محاولتهم عبور حدود السعودية، ومعظمهم أفارقة.

فيديو ارشيفي.. مهاجرون أفارقة تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والإعدام في مركز احتجاز في عدن

 


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